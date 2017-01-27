Оба сегодняшних сообщения о минировании оказались ложными, однако не обошлось без пострадавших

16:36 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившие сегодня, 2 июня, сообщения о минировании Института виноградарства им. Таирова и гостиничного комплекса в Аркадии оказались ложными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что сообщение о минировании Института виноградарства и виноделия в пгт. Таирово поступило в 9 часов утра.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Взрывотехнического управления. С территории института были эвакуированы 40 человек.

В результате проверки никаких взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено.

Позднее поступила информация о минировании гостиничного комплекса на Гагаринском плато, 5, в Одессе. Здесь на время проверки правоохранителями было эвакуировано около 150 граждан. Взрывчатка также найдена не была.

По сообщению одесских СМИ, во втором случае не обошлось без пострадавших. В здании, откуда производилась эвакуация, должен был пройти «Съезд женщин юга», организованный объединением «Женщины за мир». После того, как участники съезда покинули здание, неизвестный в камуфляже плеснул зеленкой в лицо нардепу Наталии Королевской, которая прибыла для участия в этом мероприятии.