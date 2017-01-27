ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Оба сегодняшних сообщения о минировании оказались ложными, однако не обошлось без пострадавших
16:36 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившие сегодня, 2 июня, сообщения о минировании Института виноградарства им. Таирова и гостиничного комплекса в Аркадии оказались ложными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что сообщение о минировании Института виноградарства и виноделия в пгт. Таирово поступило в 9 часов утра.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Взрывотехнического управления. С территории института были эвакуированы 40 человек.

В результате проверки никаких взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено.

Позднее поступила информация о минировании гостиничного комплекса на Гагаринском плато, 5, в Одессе. Здесь на время проверки правоохранителями было эвакуировано около 150 граждан. Взрывчатка также найдена не была.

По сообщению одесских СМИ, во втором случае не обошлось без пострадавших. В здании, откуда производилась эвакуация, должен был пройти «Съезд женщин юга», организованный объединением «Женщины за мир». После того, как участники съезда покинули здание, неизвестный в камуфляже плеснул зеленкой в лицо нардепу Наталии Королевской, которая прибыла для участия в этом мероприятии.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:20 02.06.2017
Дом детского творчества планируют построить в Киевском районе Одессы
16:21 02.06.2017
142 аптеки Одесской области участвуют в реализации программы «Доступные лекарства»
16:03 02.06.2017
Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам
15:49 02.06.2017
«Программа «Доступные лекарства» может быть дофинансирована», — замминистра здравоохранения
15:39 02.06.2017
Сообщено о подозрении 11 подозреваемым в причастности к крупным махинациям со средствами «глубоководного выпуска»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.683