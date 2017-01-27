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Сообщено о подозрении 11 подозреваемым в причастности к крупным махинациям со средствами «глубоководного выпуска»
15:39 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении 11 подозреваемым в причастности к полумиллиардным махинациям со средствами, предназначенными на строительство очистных сооружений «глубоководного выпуска» в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сообщили сегодня, 2 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области, об этом заявил на брифинге прокурор области Олег Жученко.

Прокурор напомнил, что следователи прокуратуры Одесской области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту присвоения группой лиц бюджетных средств на сумму более 200 млн. грн. при строительстве системы очистки на объекте «Глубоководный выпуск» в акватории Черного моря, а также по факту покушения на завладение ещё 320 млн. грн.

О. Жученко рассказал, что, по данным следствия, в 2010-2015 годах группа лиц, злоупотребляя служебным положением, при помощи подделки документов завысила стоимость материалов и объемов работ на строительстве. Также велась целенаправленная исковая деятельность, в ходе которой в государственные учреждения обращались представители подконтрольных предприятий с исками о возмещении «несуществующих» расходов за счет бюджета.

В ходе расследования в конце мая 2017 г. проведена совместная масштабная спецоперация с участием более 150 правоохранителей (следователей прокуратуры, оперативных работников Управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области). В результате в настоящее время сообщено о подозрении 11 фигурантам дела.

В частности, пятеро лиц задержаны и уведомлены о подозрении в причастности к преступным сделкам с бюджетными средствами. Среди них бывший начальник Управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации, два его заместителя, а также соучастник преступной группы и бывший директор подконтрольной фирмы.

Кроме того, составлены и направлены подозрения организатору всей преступной схемы — бывшему депутату Одесского городского совета, бывшему начальнику инвестиционно-договорного отдела облгосадминистрации, трем бывшим директорам подконтрольных предприятий и лицу, которое осуществляло операции с незаконно полученными средствами.

Прокуратура уже обратилась в суд за разрешением на задержание и избранием меры пресечения в виде ареста указанных лиц.

«Исследование объекта специалистами-водолазами показало, что часть трубопровода находится в открытом котловане, не покрыта необходимым песчано-гранитной смесью, как то было предусмотрено проектом, и не готова к эксплуатации», — сообщил прокурор области.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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