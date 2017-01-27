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Одесская полиция проверяет информацию о минировании гостиницы в Аркадии
11:51 / 02.06.2017
ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция и взрывотехники проверяют поступившую информацию о минировании гостиничного комплекса на Гагаринском плато, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 11:23 по спецлинию «102» поступило сообщение о минировании гостиничного комплекса на ул. Гагаринское плато, 5.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, инспекторы-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС в Одесской области.
Принимаются меры по эвакуации граждан.
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