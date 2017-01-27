Неизвестный сообщил о минировании Института виноградарства имени Таирова

10:23 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция Одесской области проверяет поступившее сообщение о минировании Института виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова в пгт. Таирово, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По данным отдела, сегодня в 09:32 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что Институт виноградарства и виноделия им. Таирова заминирован.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Взрывотехнического управления.

Здание заведения и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.