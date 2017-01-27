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Правоохранители расследуют махинации с бюджетными средствами при строительстве системы очистки «глубоководного выпуска»
11:21 / 01.06.2017
ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области совместно с органами Службы безопасности Украины и Национальной полиции расследуют махинации с бюджетными средствами при строительстве системы очистки «глубоководного выпуска» в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области расследуют преступные махинации, в результате которых группа лиц незаконного завладела более чем 200 миллионами гривен бюджетных средств при строительстве системы очистки на объекте «Глубоководный выпуск» и совершила покушение на завладение еще 370 миллионами гривен.
В рамках следствия работники прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Одесской области и сотрудниками УЗЭ в Одесской области Нацполиции Украины проводят обыски в помещениях возможных фигурантов дела и в помещениях, связанных с преступной схеме предприятий.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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