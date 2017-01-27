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Передано в суд дело организаторов сбыта поддельных страховых полисов, обманувших более сотни человек
11:06 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передано в суд дело организаторов сбыта поддельных страховых полисов, от мошеннических действий которых пострадали почти 120 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по ч. 2 ст. 190 и с. 3, 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Мужчины подозреваются в организации противоправной схемы реализации полисов страхования гражданской ответственности на территории Одесской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

В ноябре 2016 г. прокуратура совместно с УСБУ в области и полицией пресекли деятельность сети учреждений, где реализовывались поддельные страховые полисы ведущих страховых компаний.

Во время обысков правоохранители изъяли более тысячи поддельных бланков полисов, поддельные печати и штампы страховых компаний, фальшивые паспорта граждан Украины, которые использовались для открытия банковских счетов.

Потерпевшими в указанном уголовном производстве признано почти 120 человек.

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Артём Филипенко
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