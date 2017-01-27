Лже-фискальщики в Одесской области снова вымогают деньги у бизнесменов

10:48 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области снова фиксируются случаи, когда телефонные мошенники от лица фискальной службы требуют денежные средства у налогоплательщиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как заявили в пресс-службе, «на сегодняшний день имеют место случаи требования неизвестными лицами денежных средств у субъектов хозяйствования.

Для требования денежных средств злоумышленники звонят по телефону и представляются заместителем начальника Главного управления ГФС в Одесской области, требуют перечислить денежные средства или же оставляют контактный номер телефона, на который необходимо перезвонить».

Налогоплательщиков призывают быть максимально осторожными и не поддаваться на подобные провокации. В случае получения таких звонков или совершения других противоправных действий следует в срочном порядке обращаться в Антикорупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по телефону (044) 284-00-07 или в Управление внутренней безопасности Главного управления ГФС в Одесской области по адресу: г. Одесса, ул. Мечникова, 59, телефон (0482) 34-49-78.