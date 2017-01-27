13:25 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция пресекла деятельность двух этнических преступных группировок, действовавших также и на территории Николаевской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, к работникам Управления уголовного розыска (УУР) поступила оперативная информация о том, что на территории г. Одессы и Одесской области действует устойчивая этническая группировка, специализирующаяся на совершении квартирных краж.

После совершения очередного преступления указанные лица были задержаны работниками полиции и прокуратуры. А за три дня до этого в г. Николаев при участии сотрудников УУР ГУНП в Одесской области во время совершения квартирной кражи была задержана еще одна группа лиц .

«Все члены группировок — выходцы одного из Кавказских регионов, некоторые из которых получили украинское гражданство. По местам их проживания были проведены санкционированные обыски. В результате полицейские изъяли золотые и меховые изделия, другие ценности, а также средства, с помощью которых совершались квартирные кражи», — рассказал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

В настоящее время все задержанные помещены в следственный изолятор, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории г. Одессы и Одесской области.

Допрошенные в ходе досудебного расследования фигуранты обеих группировок указали на личность, известную в криминальных кругах по прозвищу «Циклоп».

«При проведении по месту его проживания следственных действий, последний оказал сопротивление правоохранителям и угрожал тесными связями с чиновниками», — сообщили в отделе.

Во избежание обыска подозреваемый закрылся на одном из этажей собственной трехэтажной квартиры, однако правоохранители открыли двери с помощью специализированной техники. В ходе обыска его жилья было обнаружено и изъято большое количество золотых изделий, мобильных телефонов, видеорегистраторов, более 400 коллекционных монет, женские шубы, строительные инструменты и другие вещи, добытые незаконным путем.

Досудебное расследование продолжается.