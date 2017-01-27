Полиция задержала на взятке двух руководителей учреждения Нацакадемии аграрных наук

11:33 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области полиция задержала на взятке двух руководителей научного учреждения Национальной академии аграрных наук Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

По информации департамента, «работники Управления защиты экономики в Одесской области Национальной полиции пресекли деятельность преступной схемы, которую организовали директор научного института и руководитель исследовательского хозяйства данного учреждения. Должностные лица, злоупотребляя служебным положением, требовали средства за передачу в аренду складских помещений, находящихся на балансе института, для ведения различных видов деятельности».

Так, директор научного института и руководитель исследовательского хозяйства требовали от частного предпринимателя 15 тысяч долларов США за передачу в аренду помещений института для их реконструкции под гостиницу и ведения предпринимательской деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, 30 мая полицейские задержали двух чиновников при получении ими части неправомерной выгоды. Задержание проходило одновременно в служебных кабинетах руководителей. За подписание договора аренды они получили 20 тысяч гривен, из которых 15 тысяч гривен получил руководитель института, 5 тысяч — директор исследовательского хозяйства.

В настоящее время сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи областного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области проводят обыски. Кроме того, устанавливаются другие факты получения указанными лицами неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов, а также другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.