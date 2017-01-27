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«На данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в интернете и среде социальной инженерии», — эксперт
17:16 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЄМА», руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К) Олеся Данильченко заявила, что на данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в интернете и среде социальной инженерии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом эксперт заявила сегодня, 30 мая, на пресс-брифинге в Одессе, посвященном противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине.
В рамках пресс-брифинга ведущие эксперты продемонстрировали образцы новейшего мошеннического оборудования, изъятого банками в своих банкоматных сетях в 2016-2017 годах, и рассказали о последних тенденциях кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и мерах противодействия им.
Как рассказала заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЄМА», руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К) Олеся Данильченко, на данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в сети интернет и в среде социальной инженерии. Основными тенденциями на данный момент в мошенничестве является: фишинговые сайты (ворующие логины и пароли), скиминг карточек (считывание данных с магнитных лент и запись ввода пин-кода на видео для использования злоумышленниками) и вишинг (выманивание данных карточки у пользователя лже-сотрудником банка и т.п.).
После брифинга состоялась четвертая межведомственная рабочая встреча, которая была организована с целью повышения эффективности взаимодействия между банками, киберполицией и следствием в противодействии киберпреступности с использованием платежных инструментов. Участники встречи — представители украинских банков, Департамента киберполиции НПУ подразделений киберполиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей, Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США в Украине.
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