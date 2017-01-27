ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«На данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в интернете и среде социальной инженерии», — эксперт
17:16 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЄМА», руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К) Олеся Данильченко заявила, что на данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в интернете и среде социальной инженерии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявила сегодня, 30 мая, на пресс-брифинге в Одессе, посвященном противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине.

В рамках пресс-брифинга ведущие эксперты продемонстрировали образцы новейшего мошеннического оборудования, изъятого банками в своих банкоматных сетях в 2016-2017 годах, и рассказали о последних тенденциях кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и мерах противодействия им.

Как рассказала заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЄМА», руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К) Олеся Данильченко, на данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в сети интернет и в среде социальной инженерии. Основными тенденциями на данный момент в мошенничестве является: фишинговые сайты (ворующие логины и пароли), скиминг карточек (считывание данных с магнитных лент и запись ввода пин-кода на видео для использования злоумышленниками) и вишинг (выманивание данных карточки у пользователя лже-сотрудником банка и т.п.).

После брифинга состоялась четвертая межведомственная рабочая встреча, которая была организована с целью повышения эффективности взаимодействия между банками, киберполицией и следствием в противодействии киберпреступности с использованием платежных инструментов. Участники встречи — представители украинских банков, Департамента киберполиции НПУ подразделений киберполиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей, Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США в Украине.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:54 30.05.2017
В среду, 31 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:06 30.05.2017
«По числу мандатов в местных советах и квотам на должности в области лидирует «БПП», — данные сети «Опора»
15:39 30.05.2017
«Вопрос деятельности политпартий на местах крайне актуален сегодня», — мнение
14:35 30.05.2017
Дирижировать оркестром одесского Оперного на спектакле «Травиата» 2 июня будет молодой австралиец-уроженец Одессы
14:11 30.05.2017
Разоблачена работница почтового отделения, присваивавшая деньги пенсионеров


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.995