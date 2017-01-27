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В Одессе прошла ротация личного состава полиции, несущего службу в зоне проведения АТО
13:55 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новые силы батальона полиции особого назначения отправлены из Одессы для несения службы в зоне АТО в Донецкой области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, «с целью выполнения задач на территориях Донецкой и Луганской областей и в рамках ротации в районы проведения антитеррористической операции были откомандированы работники одесской полиции. В населенный пункт Бахмут Донецкой области отправились бойцы батальона полиции особого назначения».
«Силы вам и выдержки в почетном деле защиты целостности и единства нашего государства! Желаю вернуться домой живыми и невредимыми!», — обратился к подчиненным заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.
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