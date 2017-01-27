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Разоблачена работница почтового отделения, присваивавшая деньги пенсионеров
14:11 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили работницу почтового отделения, которая присваивала денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий одесситам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в правоохранительные органы обратился представитель почтового предприятия, который сообщил, что при проведении ревизии в отделении обнаружена недостача денежных средств.

Полицейские провели проверку и установили, что 56-летняя женщина-почтальон отделения связи, в обязанности которой входит обеспечение сохранности почтовых ценностей и денежной наличности, присвоила свыше 10 тысяч гривен, принадлежащих государственному учреждению.

Работница почтового отделения достоверно знала, что некоторые местные жители, в силу различных причин, не получали пенсии и социальные пособия. Женщина от своего имени подписывала ведомости, ставила дату и присваивала деньги, предназначенные для пенсионеров. Всего правоохранители выявили 6 таких фактов.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Артём Филипенко
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