«Яндекс.Украина» отрицает передачу данных своих пользователей российским спецслужбам

13:44 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В компании «Яндекс.Украина» прокомментировали вчерашние обыски в одесском и киевском офисах в связи с открытым производством по подозрению в госизмене и передаче личных данных пользователей российским спецслужбам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе компании «Яндекс».

В официальном комментарии компании, обнародованном поздним вечером 29 мая, в частности, отмечается: «Две недели тому назад против нашей компании в Украине были введены санкции и наши сервисы: поиск, карты, навигация и многие другие были заблокированы. Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО «Яндекс.Украина» обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Мы бы хотели прокомментировать это.

Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны.

Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было.

Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды — для нас сейчас это самый важный приоритет».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс».

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания и жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на Востоке Украины, работники органов государственной власти и управления», — заявили в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре добавили, что, по данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности».

Во время обысков сотрудники СБУ конфисковали серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, проверки фактов сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.