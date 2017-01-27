|
русская версия | english version
|
|
«Яндекс.Украина» отрицает передачу данных своих пользователей российским спецслужбам
13:44 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В компании «Яндекс.Украина» прокомментировали вчерашние обыски в одесском и киевском офисах в связи с открытым производством по подозрению в госизмене и передаче личных данных пользователей российским спецслужбам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе компании «Яндекс».
В официальном комментарии компании, обнародованном поздним вечером 29 мая, в частности, отмечается: «Две недели тому назад против нашей компании в Украине были введены санкции и наши сервисы: поиск, карты, навигация и многие другие были заблокированы. Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО «Яндекс.Украина» обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Мы бы хотели прокомментировать это.
Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны.
Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было.
Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды — для нас сейчас это самый важный приоритет».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс».
«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания и жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на Востоке Украины, работники органов государственной власти и управления», — заявили в пресс-центре СБУ.
В пресс-центре добавили, что, по данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности».
Во время обысков сотрудники СБУ конфисковали серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, проверки фактов сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:54 30.05.2017
17:16 30.05.2017
«На данный момент наблюдается существенный рост мошенничества в интернете и среде социальной инженерии», — эксперт
16:06 30.05.2017
«По числу мандатов в местных советах и квотам на должности в области лидирует «БПП», — данные сети «Опора»
15:39 30.05.2017
14:35 30.05.2017
Дирижировать оркестром одесского Оперного на спектакле «Травиата» 2 июня будет молодой австралиец-уроженец Одессы
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.734
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»