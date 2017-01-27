Одесса > Новости > Правоохранительные органы Прокуроры области встретились с представителями Консультативной Миссии ЕС 11:35 / 30.05.2017 ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В прокуратуре Одесской области прошла встреча с представителями Консультативной Миссии Евросоюза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, вчера, 29 мая, в прокуратуре Одесской области состоялась встреча с представителями Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. «Стороны обсудили вопросы разработки системы оценки эффективности работы прокуратуры. Кроме того, во время встречи речь шла о сотрудничестве в рамках созданной рабочей группы по оценке качества работы прокуроров с учётом европейского опыта и стандартов», — отметили в пресс-службе. версия для печати