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Прокуроры области встретились с представителями Консультативной Миссии ЕС
11:35 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В прокуратуре Одесской области прошла встреча с представителями Консультативной Миссии Евросоюза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, вчера, 29 мая, в прокуратуре Одесской области состоялась встреча с представителями Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.
«Стороны обсудили вопросы разработки системы оценки эффективности работы прокуратуры. Кроме того, во время встречи речь шла о сотрудничестве в рамках созданной рабочей группы по оценке качества работы прокуроров с учётом европейского опыта и стандартов», — отметили в пресс-службе.
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