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«Обыски в одесском офисе «Яндекса» проводились в связи с открытым делом по статье «Госизмена», — СБУ
17:34 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — СБУ сегодня провела обыски в одесском и киевском офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в связи с открытым уголовным производством по статье УК «Государственная измена», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-центре СБ Украины.
По сообщению пресс-центра, «Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс».
Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания и жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на Востоке Украины, работники органов государственной власти и управления».
В пресс-центре добавили, что по данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности».
Во время обысков сотрудники СБУ конфисковали серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, проверки фактов сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.
«Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации», — добавили в пресс-центре.
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
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