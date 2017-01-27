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Передано в суд дело банды, совершавшей вооруженные нападения на предпринимателей в Одессе и на юге области
16:27 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области 24 мая направила в суд обвинительный акт в отношении членов преступной группировки, совершавшей вооруженные нападения на предпринимателей в Одессе и на юге области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области направила в суд обвинительный акт по ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 263 УК Украины в отношении членов преступной группировки, которые терроризировали разбойными нападениями жителей нескольких районов Одесской области.

Установлено, что лидер банды подобрал четырех физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и тому подобное.

По данным следствия, участники преступной группы в течение ноября-декабря 2016 г. совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, с. Заря Саратского района и с. Новоселовка Килийского района Одесской области.

Бандиты прибегали к избиению и запугивания, а также связывали своих жертв.

Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас члены преступной группировки по ходатайству прокуратуры судом арестованы.

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Артём Филипенко
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