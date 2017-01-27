Сто человек было эвакуировано с автовокзала на время проверки сообщения о минировании

12:19 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На время проверки сообщения о минировании с одесского Центрального автовокзала было эвакуировано сто человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что сегодня в 10:08 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал на ул. Колонтаевская, 58, заминирован.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.

С территории автовокзала было эвакуировано 100 человек.

По состоянию на 11:30 проверка была завершена. Никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.