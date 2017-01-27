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Правоохранители проверяют сообщение о минировании автовокзала
11:09 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о поступило том, что заминирован Центральный автовокзал Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 10:08 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал Одессы на ул. Колонтаевская, 58, заминирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.
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