Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители проверяют сообщение о минировании автовокзала 11:09 / 29.05.2017 ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о поступило том, что заминирован Центральный автовокзал Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, сегодня в 10:08 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал Одессы на ул. Колонтаевская, 58, заминирован. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. версия для печати