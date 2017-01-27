Пограничники области приняли участие в международных антитеррористических учениях

16:24 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники Одесской области приняли участие в международных антитеррористических учениях «Крепкая граница-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в секторе, с 15 по 25 мая пограничники Измаильского отряда и Одесского отряда морской охраны приняли участие в антитеррористических учениях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным. Учения были организованы антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, и участие в них также приняли подразделения СБУ, Национальной гвардии, ГСЧС и силовые ведомства Молдовы.

В рамках операции пограничники организовали работу Пункта управления, оборудованного новейшими средствами цифровой связи и передачи данных. Это позволяло в реальном времени наблюдать за ходом учений и осуществлять управление действиями их участников.

Активная фаза учений отрабатывалась 25 мая вблизи города Рени с привлечением всех сил и средств.

По замыслу, диверсионно-разведывательная группа, совершив теракт, пыталась бежать из Украины в Молдову двумя путями: по реке Дунай и суше. В первой ситуации — через порт «Джурджулешты», захватив гражданское судно и взяв экипаж в заложники.

Моряки-пограничники перекрыли тактической группой выход к молдавскому порту. Скоростные катера Морской охраны догнали судно с террористами, а подразделение специальных действий на воде совершило на него высадку. В ходе задержания преступники открывали огонь по украинским правоохранителям. Во время высадки на судно морские спецназе зачистили от террористов судно, а руководителя ДРГ и несколько членов группы были арестованы.

Во втором случае ДРГ на двух автомобилях пыталась пересечь границу через автомобильный пункт пропуска «Рени».

При осмотре первой машины служебная собака выявила взрывчатку. Водитель транспортного средства сразу же был задержан украинско-молдавским пограничным нарядом.

Сообщники террористов на втором автомобиле пытались прорваться обратно в Украину. Были применены средства принудительной остановки транспортного средства, после чего преступников задержала группа реагирования.

На итоговой пресс-конференции руководство учений отметило слаженность действий всех силовых ведомств обеих стран.