ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Похититель мотоциклов, по совместительству изготовлявший метамфетамин, приговорён к 6 годам тюрьмы
12:51 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27-летний мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы за изготовление метамфетамина с целью продажи и похищения мотоциклов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, одесская местная прокуратура №4 (Суворовский район) поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы.

27-летний гражданин признан виновным в незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, завладении транспортным средством и краже (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 289 , ч. 3 ст. 185 УК Украины).

В ходе расследования правоохранители установили, что в августе 2014 г. осужденный изготавливал метамфетамин с целью сбыта.

Кроме того, в течение прошлого года мужчина похитил 8 мотоциклов и велосипед. Потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму 170 тыс. грн.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:58 26.05.2017
Президент подписал в Одессе Указ о дополнительных мерах по обеспечению права украинцев на безвиз
13:42 26.05.2017
Президент принял участие в открытии Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка
11:50 26.05.2017
Конкурс хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе» пройдёт 29-31 мая
11:33 26.05.2017
«Последние звонки» звучат сегодня в одесских школах
11:24 26.05.2017
В центре Одессы — ажиотаж в связи с открытием Потёмкинской лестницы и приездом Президента


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016