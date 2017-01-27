Одесса > Новости > Правоохранительные органы Похититель мотоциклов, по совместительству изготовлявший метамфетамин, приговорён к 6 годам тюрьмы 12:51 / 26.05.2017 ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27-летний мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы за изготовление метамфетамина с целью продажи и похищения мотоциклов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, одесская местная прокуратура №4 (Суворовский район) поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы. 27-летний гражданин признан виновным в незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, завладении транспортным средством и краже (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 289 , ч. 3 ст. 185 УК Украины). В ходе расследования правоохранители установили, что в августе 2014 г. осужденный изготавливал метамфетамин с целью сбыта. Кроме того, в течение прошлого года мужчина похитил 8 мотоциклов и велосипед. Потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму 170 тыс. грн. версия для печати