|
русская версия | english version
|
|
СБУ раскрыла подробности задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис»
16:44 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Службе безопасности Украины раскрыли подробности состоявшегося на этой неделе задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой уличили руководство коммунального предприятия «Одессатранспарксервис» в систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов. Так, правоохранители задокументировали факт получения чиновниками от бизнесменов, предоставляющих услуги по парковке автомобилей, денег за выдачу соответствующих разрешений. В зависимости от расположения и размера автостоянок «стоимость услуги» составляла от двух до пяти тысяч долларов США. Согласно официальной документации, с начала года в Одессе было выдано более 300 разрешений на открытие и продление деятельности автостоянок.
«Оперативники спецслужбы задержали одного из руководителей и должностное лицо коммунального предприятия в служебном кабинете во время получения 13 тысяч долларов за выдачу разрешительных документов на открытие трех автостоянок.
Во время ряда обысков в помещениях коммунального предприятия и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли 35 тысяч долларов США и «черную бухгалтерию», которая доказывает регулярное получение чиновниками взяток от коммерсантов.
Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность к коррупционной схемы других должностных лиц коммунального предприятия», — добавили в пресс-центре.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:07 25.05.2017
«Брусчатка старого центра Одессы не исчезает — её складируют», — секретарь дорожно-транспортной комиссии горсовета
16:01 25.05.2017
14:35 25.05.2017
«Механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать назначению обезболивающих препаратов», — мнение
13:16 25.05.2017
12:51 25.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»