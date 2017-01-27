СБУ раскрыла подробности задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис»

16:44 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Службе безопасности Украины раскрыли подробности состоявшегося на этой неделе задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой уличили руководство коммунального предприятия «Одессатранспарксервис» в систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов. Так, правоохранители задокументировали факт получения чиновниками от бизнесменов, предоставляющих услуги по парковке автомобилей, денег за выдачу соответствующих разрешений. В зависимости от расположения и размера автостоянок «стоимость услуги» составляла от двух до пяти тысяч долларов США. Согласно официальной документации, с начала года в Одессе было выдано более 300 разрешений на открытие и продление деятельности автостоянок.

«Оперативники спецслужбы задержали одного из руководителей и должностное лицо коммунального предприятия в служебном кабинете во время получения 13 тысяч долларов за выдачу разрешительных документов на открытие трех автостоянок.

Во время ряда обысков в помещениях коммунального предприятия и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли 35 тысяч долларов США и «черную бухгалтерию», которая доказывает регулярное получение чиновниками взяток от коммерсантов.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность к коррупционной схемы других должностных лиц коммунального предприятия», — добавили в пресс-центре.