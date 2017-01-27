Экс-судья-апелляционщик задержана на получении взятки в 3 тысячи долларов

13:16 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители разоблачили судью Апелляционного суда в отставке во время получения 3 тысяч долларов США за содействие в рассмотрении дела судом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 24 мая следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области задокументировали факт получения судьей Апелляционного суда Одесской области в отставке 3 тысяч долларов США.

Установлено, что указанное лицо требовало от гражданина деньги за положительное рассмотрение его апелляционной жалобы, которая в этот день рассматривалась Апелляционным судом области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство) продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

По данным пресс-центра СБУ в Одесской области, «правоохранители установили, что злоумышленница требовала пять тысяч долларов от местного жителя за вынесение положительного судебного решения по апелляционной жалобе относительно неправомерного увольнения с работы. Обеспечить необходимый результат она обещала якобы из-за знакомства, которые остались в областном Апелляционном суде.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение бывшим судьей аванса в размере две тысячи американских долларов. Вторую часть должны были передать перед дальнейшим этапом рассмотрения жалобы. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленницу в одном из кафе вблизи здания суда во время получения оставшейся части взятки.

Ведётся досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины».