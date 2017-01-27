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Мобильный сервисный центр МВД начал предоставлять услуги в Одесской области
11:53 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Город Южный стал первым в Одесском регионе, где мобильный сервисный центр МВД предоставил услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД.
Как отметили в РСЦ, «мобильный сервисный центр МВД сделал свой первый выезд в области — в город Южный, жителям которого в случае необходимости пришлось бы посетить стационарный сервисный центр в городе Доброслав или в Одессе. По словам жителей города, очень трудно доехать до ближайшего сервисного центра, поэтому центр приехал сам, и государственный сервис стал ближе и удобнее».
За выезд передвижной сервисный центр МВД предоставил в общей сложности 11 услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений, а также более 50 консультаций и разъяснений горожанам и переселенцам из АТО проживающим в городе Южный, на получение данных услуг.
В мобильном центре с помощью современного оборудования оказывают услуги гражданам два администратора и эксперт, проводящий экспертизу транспортного средства.
«Мобильный сервисный центр МВД предоставляет гражданам самые популярные услуги сервисных центров МВД: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей в отдаленных районах области. Работает центр на запрос от местных органов исполнительной власти. Все желающие с легкостью найдут информацию о нужные документы, график работы МСЦ МВД и интерактивную карту маршрутов на сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua в разделе «Мобильные СЦ»», — добавили в РСЦ.
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