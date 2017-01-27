Облпрокуратура будет настаивать на максимальном сроке заключения для таксиста-убийцы

17:45 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская облпрокуратура поддержит обвинение и будет настаивать на максимальном сроке лишения свободы для 26-летнего таксиста, изнасиловавшего и убившего 18 мая свою пассажирку, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил сегодня, 23 мая, в ходе брифинга.

Как сообщалось ранее, 18 мая была найдена мёртвой 17-летняя студентка Юридической академии, уроженка Житомирщины Татьяна. В Одессе она проживала в общежитии Юридического колледжа, а в злополучный день вызвала такси по «Яндекс-приложению».

На подозреваемого удалось выйти после того, как он попытался снять деньги с банковской карточки убитой.

После задержания подозреваемый сразу дал признательные показания. По его словам, он приехал на вызов к общежитию, отвез девушку по месту назначения. Там студентка вышла и обещала вернуться с деньгами за проезд, но вернулась без денег. Водитель предложил рассчитаться интимными услугами, но когда девушка отказалась — изнасиловал, задушил, вывез тело за город и выбросил в лесопосадке.

Тело убитой сильно обгорело, но специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили следы механической асфиксии.

В отношении таксиста ведётся следствие. Он подозревается в совершении ещё двух подобных тяжких преступлений.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение, и областная прокуратура намерена отстаивать именно такой судебный приговор.