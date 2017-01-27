|
русская версия | english version
|
|
Облпрокуратура будет настаивать на максимальном сроке заключения для таксиста-убийцы
17:45 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская облпрокуратура поддержит обвинение и будет настаивать на максимальном сроке лишения свободы для 26-летнего таксиста, изнасиловавшего и убившего 18 мая свою пассажирку, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил сегодня, 23 мая, в ходе брифинга.
Как сообщалось ранее, 18 мая была найдена мёртвой 17-летняя студентка Юридической академии, уроженка Житомирщины Татьяна. В Одессе она проживала в общежитии Юридического колледжа, а в злополучный день вызвала такси по «Яндекс-приложению».
На подозреваемого удалось выйти после того, как он попытался снять деньги с банковской карточки убитой.
После задержания подозреваемый сразу дал признательные показания. По его словам, он приехал на вызов к общежитию, отвез девушку по месту назначения. Там студентка вышла и обещала вернуться с деньгами за проезд, но вернулась без денег. Водитель предложил рассчитаться интимными услугами, но когда девушка отказалась — изнасиловал, задушил, вывез тело за город и выбросил в лесопосадке.
Тело убитой сильно обгорело, но специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили следы механической асфиксии.
В отношении таксиста ведётся следствие. Он подозревается в совершении ещё двух подобных тяжких преступлений.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение, и областная прокуратура намерена отстаивать именно такой судебный приговор.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:51 23.05.2017
17:23 23.05.2017
16:39 23.05.2017
Прокурор области призвал граждан сообщать о фактах давления на предпринимателей и незаконных обысках
15:46 23.05.2017
«На данный момент ведётся судебное следствие в отношении 26 человек-участников событий 2 мая», — облпрокурор
15:10 23.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.019
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»