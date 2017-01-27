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Прокуратура готовится передать в суд обвинительный акт на Александра Орлову по «делу 19 февраля»
17:23 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская областная прокуратура подготовила для передачи в суд обвинительный акт на экс-первого вице-губернатора Одесской области Александра Орлова по событиям 19 февраля 2014 года возле ОГА, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил сегодня, 23 мая, на пресс-конференции.
Как заявил руководитель областной прокуратуры, ведомством подготовлен для передачи в суд обвинительный акт по событиям, имевшим место 19 февраля у здания ОГА.
В результате массовых беспорядков и нападения группы неизвестных людей на общественников и журналистов несколько человек получили телесные повреждения. В организации массовых беспорядков подозревается бывший первый замгубернатора Александр Орлов.
О. Жученко сообщил, что подозрение в совершении правонарушений по этому делу предъявлено также 5 «титушкам» и бывшему главврачу санатория им. Горького, который занимался размещением наёмников на территории лечебного учреждения.
«Подозреваемым инкриминируются статьи 294 и 340 УК — «организация массовых беспорядков и призыв к экстремистским действиям». До этого было объявлено подозрение только одному человеку за препятствование журналистской деятельности», — заявил прокурор.
Он также добавил, что пятеро подозреваемых находятся в розыске; по неподтверждённым пока данным они пребывают на территории ДНР и ЛНР.
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