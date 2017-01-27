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Прокурор области призвал граждан сообщать о фактах давления на предпринимателей и незаконных обысках
16:39 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокурор Одесской области Олег Жученко призвал граждан сообщать в его ведомство о фактах давления на предпринимателей региона, в частности о фактах незаконных обысков и изъятия документов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом прокурор заявил сегодня, 23 мая, пресс-конференции.

О. Жученко подчеркнул, что намерен бороться с фактами незаконных обысков, изъятия документов и оказания давления на предпринимателей региона. По его словам, для информирования о подобных неправомерных действиях создана и работает «горячая линия» облпрокуратуры. Позвонив по номеру (048) 731-98-10, можно сообщить о фактах незаконно совершаемого изъятия документов, оргтехники, обысков или давления на предпринимателей. Также сообщать можно на электронную почту zvern@od.gp.gov.ua.

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Артём Филипенко
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