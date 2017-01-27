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«На данный момент ведётся судебное следствие в отношении 26 человек-участников событий 2 мая», — облпрокурор
15:46 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что в ходе расследования «дела 2 мая» идентифицированы ещё двое участников массовых беспорядков на Греческой площади, на которых заведены уголовные дела, таким образом, на данный момент ведётся судебное следствие в отношении 26 участников майских событий, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Как заявил О. Жученко сегодня, 23 мая, на пресс-конференции, в ходе следственных действий по «делу 2 мая» совместной группе прокуроров и следователей полиции удалось идентифицировать ещё двух активных участников массовых беспорядков на Греческой площади. Ими оказались 37-летний житель Черноморска и 58-летний одессит. Этим гражданам объявлено подозрение в злоумышленных действиях. На данный момент ожидается решение суда об избрании меры пресечения и объявлении подозреваемых в розыск.

Всего, по данным прокурора, на данный момент ведётся судебное следствие в отношении 26 человек-участников майских событий.

«Мы не делим их на какие-либо «стороны». Абсолютно все, кто причастен к гибели людей, — виновны, вне зависимости от того, с какой стороны они выступали», — подчеркнул О. Жученко.

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