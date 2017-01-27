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Прокуратура Одесской области получила решение суда об аресте экс-начальника Ялтинского порта
15:10 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе следственных действий прокуратурой Одесской области открыто криминальное производство в отношении экс-начальника Ялтинского морского порта, обвиняемого в том, что в 2014 году он незаконно поставил на баланс оккупантам морской плавкран, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом прокурор Одесской области Олег Жученко рассказал сегодня, 23 мая, на пресс-конференции.
По словам прокурора области, в ходе следствия было установлено, что в 2014 году во время ввода оккупационных войск на территорию Автономной Республики Крым, экс-начальник ГП «Ялтинский морской торговый порт» оказался причастным к захвату оккупантами самоходного морского плавкрана «Черноморец-27».
Как заявил О. Жученко, по указанию руководителя порта плавкран был заблокирован буксиром, что не дало возможность ему перемещаться, а всю команду под угрозой расправы заставили покинуть судно, после чего плавсредство, арендованное у ГП «АМПУ» с портом приписки в городе Южный, было незаконно поставлено на баланс. В результате неправомерных действий украинской стороне был нанесен ущерб в размере 11 млн. грн.
«В настоящий момент владельцем судна является предприятие, работающее на временно оккупированной территории», — отметил О. Жученко.
Глава облпрокуратуры добавил, что уже получено решение суда о взятии подозреваемого под стражу. Подозреваемый объявлен в розыск.
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