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Саратская полиция устанавливает обстоятельства гибели 3-летнего ребёнка, выпавшего из трактора
14:19 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Саратская полиция проводит проверку по факту смерти 3-летнего ребенка, который получил травмы, выпав из кабины трактора, и через сутки скончался в больнице, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 21 мая в дежурную часть Саратского отделения полиции Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение от работника Саратской районной больницыо том, что в медучреждение был доставлен малолетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, который через сутки умер в реанимационном отделении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что отец мальчика взял ребёнка к себе на работу. Ребенок на некоторое время остался в тракторе без присмотра и в дальнейшем по неизвестным причинам выпал из трактора, неожиданно начавшего двигаться.
«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, продолжается досудебное следствие», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. .
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