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Нардеп от «Нашего края» призвал правоохранителей расследовать нападение на его однопартийца в мэрии Белгорода-Днестровского
13:34 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Ассоциации болгар Украины, народный депутат Антон Киссе обратился к СБУ, правоохранительным органам и губернатору Одесской области с требованием расследовать нападение на его однопартийца в зале мэрии Белгорода-Днестровского во время заседания исполкома, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

С соответствующим заявлением Антон Киссе выступил сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщалось, 18 мая во время заседания исполкома в мэрии Белгорода-Днестровского было совершено нападение на депутата от партии «Наш край» Василия Кащи. По свидетельству очевидцев и согласно протокольной видеозаписи, семидесятилетнего мужчину облили зелёнкой и избили, в результате чего он был госпитализирован.

Как рассказал А. Киссе, нападение на его однопартийца было совершено группой неизвестных, называющих себя «патриотами», после того, как Василий Кащи проголосовал против выделения участка земли под строительство здания православной церкви Украинского патриархата. Процесс отведения этого участка инвестору уже длительное время рассматривается в судебных инстанциях, поскольку решение сессии Белгород-Днестровского горсовета о его отведении было оспорено в судебной инстанции.

Тем не менее, по словам нардепа, именно результат голосования послужил поводом для нападения на члена исполкома, которого «оскорбляли уже как представителя национального меньшинства, а именно, болгарина».

Как заявил А. Киссе, он и депутаты облсовета, его однопартийцы, члены Ассоциации болгар Украины, общественных организаций, обращаются в СБУ с целью рассмотреть правомерность действий нападавшей и пострадавшей сторон, провести следственные действия и дать им соответствующую правовую оценку.

С той же целью они обращаются и в правоохранительные органы — одесскую полицию, а также к губернатору Одесской области Максиму Степанову.

«Мы оставляем за собой право встреч и обращений в соответствующие европейские структуры, мониторинговые организации, в связи с тем, что в ходе конфликта были ущемлены права национальных меньшинств. А если быть более точными, права болгар. В этих «выступлениях» мы были оскорблены, подчёркиваю, незаслуженно. Мы требуем извинений от «патриотов», которые себя такими называют, с тем, чтобы мы нашли возможность исчерпать данный конфликт. Мы и наши предки болгары компактно проживают на территории Одесской области, Запорожья, территории Кировоградской, Николаевской областей на протяжении уже более двухсот лет. В мире и согласии жили и живём, и уверен, что будем и в дальнейшем жить в многонациональном, мультикультурном государстве Украина. Мы твёрдо поддерживаем государственность Украины и её территориальную целостность. И в этом нет сомнений при анализе вклада болгар в проведение АТО на Донбассе! Мы не позволим некоторым радикально настроенным людям и организациям топтаться на авторитете наших дедов, которые возродили и облагородили те территории, на которых мы сегодня живём. Они подняли имидж этих мест. А мы как их потомки будем делать и дальше всё возможное для процветания родного края. Уверен, что наше корректное, принципиальное и твёрдое обращение должно дойти до соответствующих правоохранительных органов. Совместными усилиями мы обязаны стабилизировать ситуацию. В этом есть необходимость. Я надеюсь, что данный вопрос будет исчерпан», — заявил А. Киссе.

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