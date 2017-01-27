Взрывчатки в Окружном админсуде не обнаружено

12:57 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе проверки поступившего сообщения о минировании в Одесском окружном административном суде на Фонтанской дороге, 14, каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня, в 09:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание Одесского окружного административного суда.

Для обследования объекта и прилегающей территории выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели. Из помещения были эвакуированы 200 человек.

В результате проверки каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.