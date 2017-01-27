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Прокуратура обжаловала выход под залог задержанного за взятку руководителя Килийской РГА
15:24 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области обжаловала решение суда об избрании меры пресечения в виде освобождения под залог в 1 млн. грн. председателю Килийской РГА, который был задержан по подозрению во взяточничестве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 18 мая, прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке решение Приморского районного суда об избрании меры пресечения главе Килийской райгосадминистрации.

Райсудом должностному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 1 млн. грн., тогда как прокуратура в своем ходатайстве настаивала на установлении суммы в 5 млн. грн.

Залог в настоящее время внесен, задержанный вышел на свободу и потому, по мнению работников прокуратуры, в настоящее время существует риск использования должностным лицом предоставленной власти для препятствования уголовному производству и осуществления незаконного влияния на свидетелей — работников госоргана.

По этим причинам прокуратура обратилась с ходатайством об отстранении указанного должностного лица.

Как сообщалось, 12 мая, одесские правоохранители уличили во взяточничестве руководителя Килийской РГА и главного специалиста госоргана. Специалист требовала более 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. По её словам, все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации.

Во время передачи второго транша в 1,3 тыс. долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста-«посредника». У самого председателя РГА в кабинете найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы.

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Артём Филипенко
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