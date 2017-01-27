|
русская версия | english version
|
|
Прокуратура обжаловала выход под залог задержанного за взятку руководителя Килийской РГА
15:24 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области обжаловала решение суда об избрании меры пресечения в виде освобождения под залог в 1 млн. грн. председателю Килийской РГА, который был задержан по подозрению во взяточничестве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 18 мая, прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке решение Приморского районного суда об избрании меры пресечения главе Килийской райгосадминистрации.
Райсудом должностному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 1 млн. грн., тогда как прокуратура в своем ходатайстве настаивала на установлении суммы в 5 млн. грн.
Залог в настоящее время внесен, задержанный вышел на свободу и потому, по мнению работников прокуратуры, в настоящее время существует риск использования должностным лицом предоставленной власти для препятствования уголовному производству и осуществления незаконного влияния на свидетелей — работников госоргана.
По этим причинам прокуратура обратилась с ходатайством об отстранении указанного должностного лица.
Как сообщалось, 12 мая, одесские правоохранители уличили во взяточничестве руководителя Килийской РГА и главного специалиста госоргана. Специалист требовала более 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. По её словам, все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации.
Во время передачи второго транша в 1,3 тыс. долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста-«посредника». У самого председателя РГА в кабинете найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:06 18.05.2017
Всеукраинская научно-практическая конференция «ЕС: прошлое — настоящее – будущее» пройдёт завтра в Одессе
14:43 18.05.2017
Министр образования обещает открыть на Одесчине центры для подготовки к ВНО детей из Донбасса и Крыма
14:14 18.05.2017
13:26 18.05.2017
12:28 18.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»