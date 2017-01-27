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Активисты облили зелёнкой члена исполкома в Белгороде-Днестровском
12:28 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня во время заседания исполкома в Белгороде-Днестровском полицейские пресекли хулиганские действия активистов, несогласных с голосованием одного из членов исполкома — тем не менее, мужчину облили зелёнкой и ему пришлось обратиться в медучреждение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня во время заседания исполкома в г. Белгород-Днестровский во время голосования по вопросу землеотвода один из членов исполкома не поддержал большинство, за что присутствующие общественные активисты облили его зеленкой. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение.
Заседание сессии исполкома прекращено, работники Белгород-Днестровского отдела полиции обеспечивают на месте происшествия публичный порядок и охрану админздания горсовета. Дальнейшее развитие конфликта не допущено.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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