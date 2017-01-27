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Полиция проверяет третье за день сообщение о минировании здания в Одессе
17:17 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившее сообщение о минировании больницы на ул. Троицкая передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 15:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминирована Одесская клиническая больница №5, расположенная по адресу: ул.Троицкая, 37.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,взрывотехническая служба.

Здание больницы и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», сегодня в первой половине дня правоохранители выезжали на проверку сообщений о минировании зданий Апелляционного суда и Суворовского райсуда в Одессе.

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