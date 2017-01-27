СБУ расследует дело одного из «подстрекателей» событий 2 мая

16:06 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи Управления СБУ в Одесской области ведут специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего военнослужащего, которого подозревают в подстрекательстве к противостоянию 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков с применением оружия, которые сопровождались насилием над лицами, 2 мая 2014 г. в Одессе. В настоящее время по разрешению суда следователи Управления СБУ в Одесской области осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего военнослужащего, причастного к трагическим событиям.

По данным следствия, «указанный человек в сговоре с другими лицами 2 мая 2014 г. занимался подстрекательством и настаивал на необходимости штурма и создания штаба и баррикад в Доме профсоюзов, силовых противостояний с проукраинскими активистам, которые в тот момент направлялись на Куликово поле.

Кроме того, фигурант дела подозревается в деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе, совершение террористических актов. В сговоре с другими лицами человек занимался наблюдением и фиксацией информации о размещении ячеек политических партий, блокпостов, автозаправок с целью дальнейшего их уничтожения. Также указанные лица незаконно скупали оружие и боеприпасы для совершения преступлений».

Подозреваемый находится в розыске.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении него по результатам специального (заочного) досудебного расследования будет направлен в суд для рассмотрения по существу.