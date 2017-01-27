Одесские правоохранители сегодня дважды выезжали по ложному сообщению о минировании суда

15:11 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два сообщения о минировании судебных админзданий в Одессе поступили сегодня в полицию — оба оказались ложными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о минировании апелляционного суда на ул. Гайдара, 24а, а затем — о минировании Суворовского райсуда Одессы.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Из здания Одесского апелляционного суда были эвакуированы 110 работников и посетителей суда, а из Суворовского районного суда — 150.

По состоянию на 14:00 проверки зданий и прилегающей территории были завершены. Взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.