Полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда в Одессе

11:58 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда на ул. Гайдара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный суд, который расположен по адресу: ул. Гайдара, 24а.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.