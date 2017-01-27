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Полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда в Одессе
11:58 / 17.05.2017
ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда на ул. Гайдара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный суд, который расположен по адресу: ул. Гайдара, 24а.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.
Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.
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