Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве известного боксера

10:52 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Малиновский райсуд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в том, что из хулиганских побуждений обстрелял на улице одесского боксёра, а затем ворвался в больницу и нанёс ему смертельные ранения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 16 мая направила в Малиновский районный суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении убийства из хулиганских побуждений.

Конфликт между двумя мужчинами с применением огнестрельного оружия возник в апреле 2015 года в центре Одессы. В результате один из участников — известный одесский боксёр — был госпитализирован. В дальнейшем подозреваемый ворвался в больницу и застрелил потерпевшего.

Больше года мужчина скрывался от органов следствия, из-за чего был объявлен в международный розыск. Затем подозреваемого задержали правоохранители Российской Федерации и на запрос Генеральной прокуратуры Украины передали компетентным органам Украины.

В феврале 2017 г. по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом. Одессы подозреваемый взят под стражу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в области.