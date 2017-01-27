Полиция задержала одесского общественника по подозрению в избиении чиновника ОГА

17:50 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку по факту избиения должностного лица Одесской облгосадминистрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вечером 15 мая в полицию обратился руководитель одного из управлений Одесской областной государственной администрации с заявлением о том, что малоизвестный нанес ему телесные повреждения.

Сегодня, 16 мая, на территории управления, во время проведения открытого для общественности мероприятия, чиновник вызвал полицию, узнав своего обидчика. Человек, на которого указал работник ОГА, оказался лидером одной из общественных организаций города. При этом общественник уже является фигурантом ряда уголовных производств, начатых по ст. ст. 296 (хулиганство), 125 (умышленное легкое телесное повреждение), 171 (препятствование законной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины и дважды привлекался к административной ответственности по ст.ст. 173, 126 КУоАП.

Для установления обстоятельств происшествия активист был доставлен в Хмельницкое отделение полиции для дачи объяснений по делу. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Проверка продолжается.

По информации ряда одесских СМИ, пострадавший чиновник — представитель облавтодора, а в качестве его обидчика задержан лидер одного из одесских «Автомайданов» Евгений Резвушкин.