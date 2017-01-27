Одесская полиция выявила двух мошенниц, которые сдавали в аренду чужие квартиры

14:49 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Суворовский отдел полиции в г. Одессе расследует уголовные производства в отношении двух жительниц района, которые «сдавали в аренду» чужие квартиры, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в Суворовском ОП.

По информации отдела, злоумышленницы действовали в одиночку, но по схожей схеме — 20-летняя одесситка и ее 23-летняя знакомая на короткий промежуток времени снимали квартиру у настоящих хозяев, а уже через несколько дней сдавали его другим людям.

Младшая из подруг на трое суток арендовала жилье в доме на улице Академика Заболотного, за которое заплатила 750 гривен. Через два дня, назвавшись собственницей квартиры, она сдала ее в аренду мужчине, от которого получила за проживание 3 тыс. гривен.

Другая правонарушительница сняла за 1 тыс. гривен квартиру на Николаевской дороге, а затем в течение нескольких дней «сдала» ее дважды, получив от каждого из обманутых квартиросъемщиков по 2,5 тыс. гривен.

«По данным фактам начаты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания за подобные деяния законодательством предусмотрено до трех лет лишения свободы», — сообщил начальник Суворовского ОП Андрей Заобурный.