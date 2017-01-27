Назначен руководитель Одесской таможни ГФС

10:10 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначен новый руководитель Одесской таможни Государственной фискальной службы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, приказом ГФС Украины от 15 мая на должность начальника Одесской таможни ГФС назначен Александр Власов как победитель конкурса.

До этого назначения А. Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Минфине.

В пресс-службе добавили, что «Александр Власов имеет большой опыт работы в государственных органах. В частности, работал в Николаевской таможне (1993-1995 гг.), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года — командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом»».