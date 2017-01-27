Взят под стражу глава Килийской РГА, подозреваемый во взяточничестве

09:27 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вынесено постановление суда о взятии под стражу подозреваемого во взяточничестве председателя Килийской районной государственной администрации и его сообщницы — главного специалиста государственного органа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, по ходатайству прокуратуры области 15 мая суд постановил взять под стражу главу Килийского районной государственной администрации и его сообщницу — главного специалиста РГА. Подозреваемым определен размер залога в 1 млн. грн. каждому.

В пресс-службе напомнили, что 12 мая сотрудники прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции и следователями органов полиции уличили во взяточничестве руководителя Килийской РГА и главного специалиста. Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации.

Во время передачи второго транша в 1,3 тыс. долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста — «посредника». У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.