Правоохранители пресекли вооруженный захват помещения в Одессе

16:38 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители сегодня пресекли попытку вооруженного захвата некими «общественниками» помещения в Приморском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, «сегодня в Одессе представители одной из общественных организаций, одетые в камуфляжную форму и с оружием, пытались осуществить рейдерский захват помещения. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции данное противозаконное деяние удалось прекратить».

Четыре человека были доставлены в Шевченковское отделение полиции в г. Одессе для дачи объяснений. В настоящее время с ними работают следователи.

По данному факту начато уголовное производство — по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В отделе подчеркнули, что правоохранители намерены согласно действующему законодательству жестко пресекать любые противоправные деяния граждан «независимо от религиозной принадлежности и политических окрасов».

По сообщению одесских СМИ, представители общественной организации пытались захватить помещение на первом этаже здания на улице Литературной. Один из общественников заблокировался внутри и угрожал ружьем. Мужчину удалось уговорить сложить оружие. Его вместе с тремя другими общественниками доставили в Шевченковское отделение полиции.