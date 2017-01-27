ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Глава Килийской РГА и его подчинённая уличены в получении взятки
17:18 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура совместно с полицией разоблачили на взятке руководителя Килийской районной государственной администрации и его сообщницу — главного специалиста государственного органа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 12 мая, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ полиции в области и следователями органов полиции уличили во взяточничестве председателя Килийской райгосадминистрации и его сообщницу — главного специалиста.

Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды от лица за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации.

Во время передачи второго транша в 1300 долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста-«посредника». У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы.

Указанные должностные лица РГА в настоящее время задержаны.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:51 12.05.2017
В субботу, 13 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:08 12.05.2017
Полицейские изъяли у жителя области два пистолета, винтовку с оптическим прицелом и тротиловую шашку
15:12 12.05.2017
«Объездная дорога возле Паланки откроется 15 мая», — Омелян
14:35 12.05.2017
Пушку на Думской площади отремонтируют к 23 мая
14:27 12.05.2017
Мининфраструктуры планирует установить в области несколько дополнительных пунктов габаритно-весового контроля


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.700