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Глава Килийской РГА и его подчинённая уличены в получении взятки
17:18 / 12.05.2017
ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура совместно с полицией разоблачили на взятке руководителя Килийской районной государственной администрации и его сообщницу — главного специалиста государственного органа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 12 мая, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ полиции в области и следователями органов полиции уличили во взяточничестве председателя Килийской райгосадминистрации и его сообщницу — главного специалиста.
Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды от лица за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации.
Во время передачи второго транша в 1300 долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста-«посредника». У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы.
Указанные должностные лица РГА в настоящее время задержаны.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.
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