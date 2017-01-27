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Полицейские изъяли у жителя области два пистолета, винтовку с оптическим прицелом и тротиловую шашку
16:08 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли у 31-летнего местного жителя четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему и краденую бытовую технику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в Белгород-Днестровском отделе полиции Одесской области.

По информации отдела, во время проведения санкционированного обыска по месту проживания 31-летнего подозреваемого в совершении ряда краж полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку, 2 револьвера, 30 патронов разных калибров, устройство для отстрела мелкокалиберными пулями – ручку-самострел, нож и винтовку с оптическим прицелом, хранившиеся у него без соответствующего разрешения.

Кроме этого, правоохранители изъяли краденую бытовую технику, мобильные телефоны и различные бытовые товары.

В совершении краж мужчина признался, наличие оружия он объясняет тем, что хранил его в целях самообороны.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и разбойного нападения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину проверяют на причастность к совершению ряда краж.

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Артём Филипенко
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