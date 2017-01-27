|
русская версия | english version
|
|
Полицейские изъяли у жителя области два пистолета, винтовку с оптическим прицелом и тротиловую шашку
16:08 / 12.05.2017
ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли у 31-летнего местного жителя четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему и краденую бытовую технику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в Белгород-Днестровском отделе полиции Одесской области.
По информации отдела, во время проведения санкционированного обыска по месту проживания 31-летнего подозреваемого в совершении ряда краж полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку, 2 револьвера, 30 патронов разных калибров, устройство для отстрела мелкокалиберными пулями – ручку-самострел, нож и винтовку с оптическим прицелом, хранившиеся у него без соответствующего разрешения.
Кроме этого, правоохранители изъяли краденую бытовую технику, мобильные телефоны и различные бытовые товары.
В совершении краж мужчина признался, наличие оружия он объясняет тем, что хранил его в целях самообороны.
Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и разбойного нападения.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину проверяют на причастность к совершению ряда краж.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:51 12.05.2017
17:18 12.05.2017
15:12 12.05.2017
14:35 12.05.2017
14:27 12.05.2017
Мининфраструктуры планирует установить в области несколько дополнительных пунктов габаритно-весового контроля
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.700
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»