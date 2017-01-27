Ранение в голову сотрудника фирмы по открыванию замков хотят квалифицировать по статье «Умышленное убийство»

09:57 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту ранения в голову сотрудника фирмы, открывающей замки, во время конфликта бывших супругов в Черноморке решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вчера, 11 мая, правоохранителям поступило сообщение о том, что во время конфликта между супругами за распределение дома работник фирмы, открывающей замки, получил ранение в голову из травматического оружия.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Одесской области во главе с руководителем Дмитрием Головиным, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции в г. Одессе и работники спецподразделения «КОРД».

Предварительно полицейские выяснили, что 46-летний мужчина более 5 лет назад развелся с женой, после чего между супругами начались судебные процессы по разделу имущества. Все это время жена проживала отдельно. 11 мая женщина с документами на право собственности на вышеуказанный дом прибыла на место с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков. Несогласный с ее действиями бывший муж из травматического оружия выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей.

Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации — ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия.