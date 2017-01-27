Правоохранители пресекли очередную попытку незаконного вывоза лесоматериалов в Румынию

16:38 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области пресекли очередную попытку вывоза запрещенного к экспорту леса-кругляка в Румынию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сотрудники прокуратуры совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины и органов полиции в области в рамках уголовного производства провели санкционированные обзоры трех железнодорожных вагонов. Согласно сопроводительной документации, груз составляла топливная древесина хвойных пород общим весом почти 80 тонн. Планировался вывоз древесины через территорию Одесской области под таможенным контролем в Румынию.

При осмотре выяснилось, что часть груза составляют лесоматериалы необработанных древесных пород сосны, экспорт которых с 1 января 2017 г. запрещен законом.

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на указанную древесину.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В пресс-службе напомнили, что с начала года правоохранительные органы области добились ареста запрещенных к вывозу лесоматериалов, которые перемещались в 88 железнодорожных вагонах.