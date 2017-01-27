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Белгород-Днестровская прокуратура добилась возвращения государству 94 гектаров земли со ставком
16:22 / 11.05.2017
ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Белгород-Днестровская прокуратура добилась возвращения государству земельного участка площадью более 90 га, на котором расположен Староцаричанский ставок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Хозяйственный суд Одесской области 10 мая удовлетворил иск Белгород-Днестровской местной прокуратуры к районной государственной администрации и физическому лицу-предпринимателю.
Исковые требования прокуратуры заключались в признании недействительным договора аренды земельного участка водного фонда общей площадью 94 га, на котором расположен Староцаричанский ставок — водный объект общегосударственного значения площадью более 66 га.
Местная прокуратура выяснила, что предприниматель приобрел право аренды на указанный земельный участок без проведения обязательных конкурсных торгов (аукциона) и при отсутствии распоряжения органа исполнительной власти о передаче земли в пользование.
Также суд обязал предпринимателя вернуть участок в состав земель государственной собственности, распоряжаться которыми уполномочена Одесская областная государственная администрация.
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