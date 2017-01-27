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Глава сельсовета в Кодымском районе уличён в получении взятки в 10 тысяч гривен
17:17 / 11.05.2017
ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Кодымском районе работники прокуратуры и полиции уличили председателя сельского совета в получении 10 тысяч гривен взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 11 мая, сотрудники Котовской местной прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области разоблачили председателя сельского совета в Кодымском районе во время получения неправомерной выгоды.
Представитель органа местного самоуправления получил 10 тыс. грн. взятки от предпринимателя за передачу в пользование на год земельного участка площадью 6 гектаров.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 368 УК Украины осуществляют следователи Подольского отдела полиции.
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