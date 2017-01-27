Полицейские задержали трёх человек, похитивших и ограбивших одесситку

15:51 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции задержали женщину и двух мужчин, которые похитили и ограбили одесситку, а также пытались незаконно завладеть её недвижимостью, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.

По сообщению отдела, в Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медицинское учреждение доставлена жительница района с черепно-мозговой травмой и рубленой раной губы. Женщина заявила, что телесные повреждения она получила от своей знакомой и двух неизвестных мужчин, которые избили её, незаконно лишили свободы и завладели имуществом.

По данному факту было начато уголовное производство. В ходе досудебного следствия полицейские установили, что между потерпевшей и подозреваемой существовали неприязненные отношения, из-за которых последняя решила похитить знакомую, чтобы запугать и унизить ее. Женщина и два ее приятеля подъехали к потерпевшей, стоявшей на обочине дороги, и силой посадили ее в автомобиль. Вывезя пострадавшую за пределы города, они ударили ее по лицу и отобрали сумку с деньгами и мобильным телефоном. Затем, угрожая насилием в отношении потерпевшей и ее несовершеннолетней дочери, злоумышленники заставили женщину впустить их в свою квартиру. Там они отобрали компьютер одесситки и документы на частный дом, предварительно заставив написать расписку о якобы продаже недвижимости одному из нападавших.

«В настоящее время все трое правонарушителей арестованы и находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 и ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение). Согласно санкций указанных статей подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщил начальник Суворовского ОП Андрей Заобурный.